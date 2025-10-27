سيميوني يرد على شائعات انتقال ألفاريز إلى برشلونة

علق دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، على الأنباء التي تربط المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز بالانتقال إلى برشلونة، مؤكدًا أن اللاعب ملتزم تمامًا مع الفريق المدريدي.

وترددت تقارير مؤخرًا تشير إلى اهتمام برشلونة بضم ألفاريز ليكون خليفة المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، إلا أن سيميوني نفى وجود أي مؤشرات على رغبة اللاعب في الرحيل.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات نقلها موقع Tribal Football: "لا أتدخل في العقود، لكن من الواضح أن ألفاريز سعيد هنا. النادي يعرف ما هو الأفضل لمصلحته، وما أراه أن جوليان ملتزم تمامًا مع الفريق".

من جانبه، أكد فيرناندو هيدالجو، وكيل أعمال ألفاريز، أن كل ما يُكتب في وسائل الإعلام مجرد شائعات، قائلاً: "لا شيء مما يُقال صحيح، إنها مجرد تكهنات لا أساس لها".