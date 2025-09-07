تجديد حبس قاتلة ابنتها بمساعدة شقيقها في الجيزة

جدد قاضي المعارضات بالجيزة، حبس سيدة وشقيقها لمدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، على خلفية اتهامهما بقتل ابنة الأولى، بزعم تأديبها وتقويم سلوكها، في منطقة الصف جنوب محافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن الأم استعانت بشقيقها بدعوى تأديب ابنتها بعد أن اعتادت الخروج من المنزل بدون علم الأم، فاعتدى عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه.

وكشفت التحريات أن والدتها 50 سنة، استعانت بشقيقها 30 سنة، بائع، لتأديبها، فانهالا عليها ضربا حتى فارقت الحياة.

وكانت النيابة في وقت سابق، قد أمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها، وطلبت تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة كما صرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.