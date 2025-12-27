أستاذة اقتصاد بجامعة عين شمس: ارتفاع الأسعار سببه الإنتاج ليس بالقوة بالكافية

قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى أن «الإنتاج ليس بالقوة بالكافية، موضحة أن الأسعار هي نتاج التوازن بين العرض والطلب.

واستشهدت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «حقائق وأسرار» عبر «صدى البلد»، بضعف مساهمة محافظات الصعيد التي لا تتجاوز 12% من الإنتاج الكلي، مشيرة إلى وجود موارد هائلة غير مستغلة في الصعيد وسيناء، ومناطق أخرى كثيرة من مصر.

وأشادت بجهود الحكومة الكبيرة في الحرص على تحقيق توازن الأسعار، لا سيما السلع الأساسية، من خلال توسيع منافذ البيع وضح السلع؛ لكن «لا يزال هناك مكونات كثيرة تحتاج إلى العمل، منها احتكارات تجار الجملة».

وطالبت بضرورة كسر هذه المعادلة عبر آليات مثل «مؤشر الإنتاج» الذي يحدد تكلفة المنتج وهامش الربح لكشف أي مغالاة، خاصة أن «هناك احتكارات في تجارة الجملة»، بالإضافة إلى تفعيل «البورصات السلعية».

ولفتت إلى أن القطاع غير الرسمي يمثل 50% من المنشآت في مصر، وفقا لأحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، داعية إلى ضرورة التعامل مع هذا الملف بهدف «زيادة الطاقات الإنتاجية» وليس بهدف تحصيل الضرائب.

واستشهدت بالتجربة الصينية التي لا تزال تضم قطاعا غير رسمي، موضحة أن تقدم الصين حوافز تمويلية بأسعار فائدة منخفضة للمنشآت التي تسجل نفسها، في حين ترفع سعر الفائدة على غير المسجلين، لتحفيزهم على الدخول في الاقتصاد الرسمي وزيادة الإنتاج.