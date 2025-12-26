ليبيا: مظاهرات في طرابلس ومصراتة واغلاق لبعض الطرق بالعاصمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت مدينتا طرابلس ومصراتة مساء اليوم مظاهرات شعبية واسعة، رفع خلالها المشاركون شعارات تطالب بتحقيق شفاف في حادثة سقوط طائرة رئيس الأركان الليبي الفريق محمد الحداد ومرافقيه، إلى جانب الدعوة لإنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي الليبية.

المتظاهرون عبّروا عن استيائهم من أداء الحكومة والأجسام السياسية الأخرى، مؤكدين على ضرورة مساءلة المسؤولين وحماية المؤسسات الوطنية، بحسب صحيفة المشهد الليبية.

واتسمت التحركات بالهدوء النسبي، وسط تعزيز أمني للطرقات والمناطق الحيوية، فيما يعكس الحراك الشعبي تصاعد المطالب بسيادة الدولة وضمان نزاهة عمليات التحقيق في حادثة سقوط الطائرة.

في العاصمة طرابلس، أشعل المتظاهرون الإطارات وأغلقوا الطريق أمام مبنى وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة في منطقة زاوية الدهماني، كما أغلقوا الطريق عند الإشارة الضوئية في فشلوم، احتجاجاً على تردي الأوضاع العامة في البلاد.

المظاهرات التي اتسعت رقعتها في أكثر من مدينة تعكس حالة الغضب الشعبي المتصاعد، وسط مطالبات بفتح تحقيقات شفافة تكشف ملابسات حادث الطائرة، وتحديد المسؤوليات في ظل الظروف الأمنية والسياسية المعقدة التي تمر بها ليبيا.