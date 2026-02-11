أمير قطر يبحث مع لاريجاني خفض التصعيد قبيل لقاء ترامب ونتنياهو

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن الإقليمي، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في مكتب الأمير تميم بالديوان الأميري، في إطار زيارة رسمية لساعات، أجراها لاريجاني للعاصمة الدوحة قادما من سلطنة عمان.

وتأتي زيارة لاريجاني إلى قطر، قبيل لقاء مرتقب في واشنطن مساء الأربعاء، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط قلق تل أبيب من اتفاق أمريكي إيراني لا يلبي طموحها بإنهاء البرنامج النووي لطهران وتقييد صواريخها البالستية.

وقال الديوان الأميري في بيان، إنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن الإقليمي، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب البيان، حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن، ورئيس الديوان الأميري عبدالله الخليفي وعدد من كبار المسئولين.

وعن الجانب الإيراني، حضره نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، علي باقري، ومساعد وزير الخارجية علي بك، وعدد من كبار المسئولين.

والثلاثاء، بحث لاريجاني مع سلطان عمان هيثم بن طارق، مستجدات المفاوضات بين واشنطن وطهران، وسبل التوصل إلى اتفاق "متوازن وعادل"، وأكدا أهمية "العودة لطاولة الحوار، والتفاوض لتقريب وجهات النظر، وحل الخلافات بطرق سلمية، لإحلال السلام والأمن في المنطقة والعالم".

والجمعة، وصف ترامب، الجولة الأولى من مفاوضات بلاده غير المباشرة مع إيران في مسقط، بأنها "جيدة جدا"، مبينا أن طهران أظهرت بقوة رغبتها في إبرام اتفاق جديد، وأن الطرفين يخططان للاجتماع مجددا الأسبوع المقبل.

وترى طهران أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل العسكري وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.

ويشكل تخصيب اليورانيوم نقطة خلاف رئيسية بين الطرفين، كما تطالب إيران برفع العقوبات مقابل التزامها بتقييد برنامجها النووي بما يمنع إنتاج قنبلة ذرية.

في المقابل، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل، ونقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.

كما سعت الإدارة الأمريكية إلى طرح برنامج إيران الصاروخي ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة على طاولة المفاوضات، إلا أن إيران أكدت مرارا أنها لن تتفاوض بشأن أي قضايا أخرى غير برنامجها النووي.