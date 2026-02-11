وزير الخارجية القطري يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني، الذي يزور البلاد حاليا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، جرى خلال المقابلة، استعراض الجهود المستمرة لخفض التصعيد في المنطقة، ونتائج مفاوضات مسقط بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال المقابلة، دعم دولة قطر لكل الجهود الهادفة لخفض التوتر والحلول السلمية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد، واستمرار التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتجاوز الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.

وفي وقت سابق، استقبل أمير قطر تميم بن حمد، في مكتبه بالديوان الأميري، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وجرى في إطار المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن الإقليمي، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتعد زيارة لاريجاني إلى قطر ثاني زيارة إلى بلد خليجي عقب رحلة قصيرة استمرت مدة يومين إلى سلطنة عٌمان، إذ التقى حينها السلطان هيثم بن طارق.

وأكد الجانبان أهمية العودة لطاولة الحوار والتفاوض وتقريب وجهات النظر وحل الخلافات بطرق سلمية، لإحلال السلام والأمن في المنطقة والعالم.