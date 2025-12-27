مستشفى العودة بغزة يعلن تسلمه كمية وقود تسمح له باستئناف تقديم خدماته لنحو يومين

أعلن مستشفى العودة في قطاع غزة، الجمعة، بعد تسلمه كمية من الديزل، عن استئناف تقديم بعض خدماته التي جرى تعليقها بسبب نقص الوقود، لكنه حذر من أن هذه الإمدادات لا تكفي سوى ليومين تقريبا.

ويقدم المستشفى الواقع في النصيرات بوسط قطاع غزة رعاية طبية على مدار الساعة لنحو 60 مريضا، ويستقبل نحو ألف مريض يوميا للعلاج، بحسب وكالة فرانس برس.

ومساء الجمعة، تلقى المستشفى 2,500 لتر من الوقود من منظمة الصحة العالمية لتشغيل مولداته، ما سمح له "باستئناف العمل فورا"، وفق ما أفاد أحمد مهنا، مدير البرامج في جمعية العودة الصحية والمجتمعية التي تدير المستشفى.

وقال مهنا: «هذه الكمية من الوقود ستكفي لمدة يومين ونصف فقط، ولكننا تلقينا وعدا بتسلم كمية إضافية الأحد المقبل».

وكان مهنا قد أفاد أمس الجمعة، بأن معظم الخدمات معلقة موقتا بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات، مشيرا إلى مواصلة تقديم الخدمات الحيوية فقط "في أقسام الطوارئ والولادة والأطفال".

وأوضح أن المستشفى يستهلك عادة يوميا ما بين ألف الى 1,200 لتر من الديزل، إلا أنّ المخزون الحالي لا يتجاوز 800 فقط، وهي كمية غير كافية لاستمرار تشغيل مختلف الأقسام.

واتهم مدير المستشفى محمد صالحة السلطات الإسرائيلية بتعمد تقييد إمدادات الوقود للمستشفيات في غزة.

وقال صالحة: "نحن نطرق كل باب لمواصلة تقديم الخدمات، ولكن بينما يسمح الاحتلال بتوفير الوقود للمؤسسات الدولية، فإنه يقيده للمرافق الصحية المحلية مثل مستشفى العودة".