جوتيريش يطلق نداءً إنسانيا بـ308 ملايين دولار أمريكي لدعم شعب لبنان

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، نداءً إنسانيا عاجلا بقيمة 308.3 مليون دولار أمريكي لدعم شعب لبنان.

وقال جوتيريش في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق النداء الإنساني العاجل للبنان 2026 الذي انعقد في السراي الكبير بعد ظهر اليوم الجمعة، بهدف "تأمين تمويل بقيمة 308 ملايين دولار أميركي لدعم لبنان، "أنا هنا اليوم في زيارة تضامن مع شعب لبنان"، مضيفاً "أن التضامن بالكلمات يجب أن يقترن بالتضامن بالأفعال".

وأضاف، "أن التصعيد العسكري في مختلف أنحاء المنطقة يخلف خسائر فادحة، بما في ذلك في لبنان. فقد قتل مئات المدنيين هنا في لبنان، بينهم عدد كبير من الأطفال".

وتابع جوتيريش، "نزح أكثر من 816 ألف شخص داخل لبنان. كما عبرأكثر من 90 ألف شخص – معظمهم من السوريين، إضافة إلى لبنانيين إلى سوريا".

وقال: "على العالم أن يظهر لشعب لبنان أقوى أشكال الدعم في هذه الساعة العصيبة من الخطر والحاجة العميقة ".