مندوب روسيا بالأمم المتحدة: واشنطن تفتقر إلى استراتيجية للخروج من العملية العسكرية بالشرق الأوسط

قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، إن "الحرب الخاطفة" الأمريكية ضد إيران فشلت، مؤكدا أن واشنطن تفتقر تماما إلى استراتيجية للخروج من العملية العسكرية الحالية في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن نيبينزيا قوله خلال مقابلة صحفية: "لقد فشل الهجوم الخاطف، لم تسقط الحكومة الإيرانية، ولم يخرج الشعب ضدها، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك استراتيجية للخروج من العملية".

وأكد نيبينزيا أن إيران لديها الحق في الحفاظ على أمنها كغيرها من الدول لكن هذا الحق لا يُحترم.

وقال: "قضايا الأمن في إيران، كغيرها من الدول، ذات أهمية قصوى. فلها الحق في الأمن. ولإسرائيل الحق في الأمن، ولدول الخليج العربي الحق في الأمن، وللبنان الحق في الأمن، لكن هذا الحق لا يُحترم".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 من فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية.

