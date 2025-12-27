 دورجو يقود يونايتد لفوز ثمين على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
السبت 27 ديسمبر 2025
دورجو يقود يونايتد لفوز ثمين على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أمير نبيل
نشر في: السبت 27 ديسمبر 2025 - 12:23 ص | آخر تحديث: السبت 27 ديسمبر 2025 - 12:23 ص

سجل الدنماركي باتريك دورجو هدفا ثمينا قاد به فريقه مانشستر يونايتد للفوز على نيوكاسل 1-0 في افتتاح الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز دورجو الهدف الوحيد في الدقيقة 24 ليقود فريقه لتحقيق انتصار مهم  يدخله مناطق المنافسة على المراكز المتقدمة.

ورفع يونايتد رصيده بهذا الفوز إلى 29 نقطة في المركز الخامس، أما نيوكاسل فقد تجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتستكمل منافسات الجولة على مدار يومي السبت والأحد

ويلعب يونايتد مباراته القادمة ضد ولفرهامبتون في ملعبه أيضا أولد ترافورد يوم الثلاثاء، أما نيوكاسل فيحل ضيفا على بيرنلي في ذات اليوم.


