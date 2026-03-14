 استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف نقطة شرطة جنوبي غزة - بوابة الشروق
السبت 14 مارس 2026 1:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف نقطة شرطة جنوبي غزة

غزة - (د ب أ)
نشر في: السبت 14 مارس 2026 - 1:43 م | آخر تحديث: السبت 14 مارس 2026 - 1:43 م

استشهد فلسطينيان، وأصيب آخران بجروح، اليوم السبت؛ جراء  قصف من طائرة إسرائيلية استهدف نقطة شرطة جنوبي غزة.

وأفاد مصدر طبي بـ"استشهاد مواطنين جراء استهداف لنقطة شرطة غربي خان يونس".

وأشار "المركز الفلسطيني للإعلام" إلى "استشهاد  3 مواطنين بقصف إسرائيلي استهدف مساء أمس الجمعة حي الشجاعية شرقي مدينة غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان صحفي، أن "إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية وحتى اليوم يلغ 7 شهداء جدد و13 إصابة".

ووفق البيان، "قتلت قوات الاحتلال  658 مواطنا وأصابت 1754  آخرين، منذ إعلان وقف إطلاق النار بقطاع غزة في 11  أكتوبر الماضي".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك