استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف نقطة شرطة جنوبي غزة

استشهد فلسطينيان، وأصيب آخران بجروح، اليوم السبت؛ جراء قصف من طائرة إسرائيلية استهدف نقطة شرطة جنوبي غزة.

وأفاد مصدر طبي بـ"استشهاد مواطنين جراء استهداف لنقطة شرطة غربي خان يونس".

وأشار "المركز الفلسطيني للإعلام" إلى "استشهاد 3 مواطنين بقصف إسرائيلي استهدف مساء أمس الجمعة حي الشجاعية شرقي مدينة غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان صحفي، أن "إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية وحتى اليوم يلغ 7 شهداء جدد و13 إصابة".

ووفق البيان، "قتلت قوات الاحتلال 658 مواطنا وأصابت 1754 آخرين، منذ إعلان وقف إطلاق النار بقطاع غزة في 11 أكتوبر الماضي".