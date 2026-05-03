الصحة الموريتانية تؤكد الاشتباه بظهور وباء الدفتيريا دون تسجيل وفيات

أعلنت وزارة الصحة بموريتانيا ظهور حالات إصابة بوباء الدفتيريا مشتبه بها في مدينة اكجوجت (250 كلم) شمالي العاصمة نواكشوط، لكنها أكدت عدم تسجيل وفيات.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته مساء يوم السبت إن الوضع الصحي لا يدعو إلى القلق ويخضع لسيطرة ومتابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة أن نظام المراقبة الوبائية رصد خلال الفترة الممتدة من 13 أبريل إلى 2 مايو 19 حالة تعاني من أعراض التهاب اللوزتين، وهي أعراض قد تتشابه سريريًا مع عدة أمراض، من بينها الدفتيريا.

وسجلت المصالح الصحية تطورا إيجابيا في الوضعية، حيث تماثلت 10 حالات للشفاء، فيما تم تحويل حالتين إلى نواكشوط كإجراء احترازي لتلقي الرعاية في مؤسسات استشفائية متخصصة، بينما لا تزال 7 حالات قيد المتابعة بمركز استطباب أكجوجت.

وقالت انها أوفدت بعثة ميدانية يدعمها فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية لتقييم الوضعية وتعزيز جهود الفرق الجهوية، إلى جانب تنظيم حملات تلقيح موجهة في محيط الحالات.

وجاء بيان الوزارة ردا على كشف عضو البرلمان عن مدينة اكجوجت سيد أحمد ولد محمد الحسن ظهور حالات مشتبه بها من مرض الدفتريا في المدينة منذ أسابيع.