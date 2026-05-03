تقرير إيراني يكشف بعض تفاصيل أحدث مقترح مرسل إلى أمريكا عبر باكستان

قدمت إيران مقترحا إلى الولايات المتحدة يتكون من 14 نقطة، يدعو إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية وانسحاب كامل للقوات الأمريكية من المنطقة، حسبما ذكرت وكالة تسنيم الدولية للأنباء شبه الرسمية يوم السبت.

وأفادت تسنيم بأنه تم تسليم الخطة عبر وسطاء باكستانيين ردا على مقترح أمريكي مكون من تسع نقاط.

وذكرت الوكالة الإيرانية أنه في حين تدعو خطة واشنطن إلى وقف إطلاق النار لمدة شهرين، فإن طهران تضغط من أجل جدول زمني مدته 30 يوما لحل القضايا الرئيسية، وتصر على أن تركز المحادثات على "إنهاء الحرب" بدلا من هدنة مؤقتة.

وتشمل مطالب إيران انسحاب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من حدودها وضمانات بعدم الاعتداء، إلى جانب خطوات اقتصادية مثل رفع الحصار البحري، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وتخفيف العقوبات، ودفع تعويضات.

ويدعو المقترح أيضا إلى إنهاء الأعمال العدائية عبر جبهات متعددة، بما في ذلك في لبنان، وإنشاء آلية حكم جديدة لمضيق هرمز، وهو ممر عالمي رئيسي لشحن النفط.

وذكر التقرير إن إيران تنتظر ردا رسميا من المسؤولين الأمريكيين.

وفي 28 فبراير/شباط، شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات مشتركة على طهران ومدن إيرانية أخرى، مما أسفر عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني آنذاك علي خامنئي وقادة كبار ومدنيين، وردت إيران بموجات من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت إسرائيل والمصالح الأمريكية في المنطقة.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل/نيسان، تبعته محادثات بين وفدين إيراني وأمريكي في إسلام آباد فشلت في التوصل إلى اتفاق.