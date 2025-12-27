شيكابالا: الشناوي لا يحتاج إثبات نفسه لأحد

أكد محمود عبدالرازق "شيكبالا" نجم نادي الزمالك السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر ليس بحاجة لإثبات نفسه لأحد.

وقدم الشناوي مستويات مميزة في فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا 1-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا.

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية: "الشناوي ليس بحاجة لإثبات أي شيء لأحد.. هو حارس كبير، وله دور كبير جدا في الفوز اليوم".

وأضاف: "البعض حاول التشكيك في قدراته عبد المباراة الماضية ضد زيمبابوي، لكنني لم أرى أنه أخطأ في شيء، حتى الهدف الذي سكن مرماه من الممكن أن يدخل شباك أي حارس آخر".

وتابع شيكابالا: "لا ننسى أيضا ياسر إبراهيم الذي قدم أداء قتاليا اليوم، ولعب بروح وقلب.. وهذا ما يصنع الفارق اللعب بهذه الروح".