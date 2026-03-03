إسرائيل تواصل خرق اتفاق غزة وتقتل فلسطينيا بخان يونس 

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد فلسطيني، الثلاثاء، برصاص إسرائيلي شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما شن الجيش غارة جوية وقصفا مدفعيا وبحريا على مناطق متفرقة بالقطاع.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي.

وأفاد مصدر طبي للأناضول، بأن الفلسطيني باسم ناجح السقا قُتل برصاص إسرائيلي في منطقة السطر الشرقي شمالي خان يونس.

ووفق شهود عيان للأناضول فإن منطقة السطر الشرقي تقع خارج نطاق انتشار وسيطرة الجيش بموجب الاتفاق.

وفي سياق متصل، قال شهود عيان إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة شرقي خان يونس فجر الثلاثاء، تزامنا مع قصف البحرية الإسرائيلية ساحل المدينة بشكل عشوائي.

وفي مدينة غزة، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية خاصة في حيي الشجاعية والتفاح، بينما أطلقت البحرية قذائفها ونيران رشاشاتها صوب ساحل المدينة.

ومنذ سريان الاتفاق، قتل الجيش الإسرائيلي في خروقاته المتواصلة بالقصف وإطلاق النار 630 فلسطينيا وأصاب 1698 آخرين.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.