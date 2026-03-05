طائرات مسيرة تقصف مخيما لحزب كردي إيراني في كردستان العراق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت تقارير إخبارية كردية، اليوم الثلاثاء، بأن ثلاث طائرات مسيرة هاجمت مخيم آزادي المخصص لعائلات مقاتلي بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في قضاء كويسنحق بإقليم كردستان العراق.

ونقلت شبكة رووداو الإعلامية الكردية عن طارق حيدري قائمقام قضاء كويسنجق قوله إن "مخيم آزادي ضمن حدود القضاء تعرض لهجوم بثلاث طائرات مسيرة اليوم الثلاثاء ما أدى إلى إصابة شخص واحد بجروح حالته الصحية مستقرة".

وقال شاهد عيان من داخل المخيم، للشبكة الكردية، إنه "بالإضافة إلى الطائرات المسيرة سقط صاروخ أيضاً على المخيم، ولم تتمكن أي منظومة دفاع جوي من التصدي للهجوم".

وأكدت مصادر مطلعة أن إحدى الطائرات المسيرة أصابت مستشفى المخيم، مما أسفر عن إصابة أحد الموظفين الصحيين في المستشفى.