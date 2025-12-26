قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاعات أسعار الذهب تؤثر على معدلات البيع في الأسواق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن 2025 هو العام الذهبي للذهب، موضحًا أن نسبة الزيادة منذ بداية العام حتى الآن بلغت نحو 75%.

وأوضح أن قيمة الزيادة في سعر الذهب عيار 21 بلغت 2200 جنيه، مؤكدا أن الأسعار الحالية تمثل أرقامًا قياسية وغير مسبوقة.

وأشار ميلاد، إلى أن سعر الأونصة ارتفعت لأكثر من 4500 دولار، علمًا بأن هذا المستوى كان من المتوقع تسجيله في 2026، لكن من المتوقع أن يرتفع السعر إلى 5000 دولار في الربع الأول من 2026.

ونصح بالشراء لأنّ الذهب لا يمكن وضع سقف أو حد أقصى له، موضحًا أن هناك المؤشرات تفيد بأنه الذهب يتجه لمزيد من المستويات القياسية.

وأفاد بأن سعر الجنيه الذهب وصل إلى 50 ألف جنيه حاليًّا، ناصحًا بالمحافظة على اقتناء الذهب إلا إذا كانت هناك حاجة لسيولة مالية، وما دون ذلك يُفضَّل أن يكون الإدخار في الذهب.

ونوه بأن الفيدرالي الأمريكي يواصل سياسة خفض الفائدة، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يصر على خفض سعر الدولار، وبالتالي فالبديل الذي يزيد عسكيا هو الذهب.