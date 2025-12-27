إعلان التشكيل الكامل لمجلس إدارة الاتحاد السكندري الجديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الاتحاد السكندري عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

وعقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد اليوم الجمعة لانتخاب مجلس جديد وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من:-

محمد سلامة رئيسا للنادي، وإبراهيم شعبان نائبا لرئيس مجلس الإدارة، بينما فاز حازم الرجال بمنصب أمين الصندوق.

وفي العضوية فوق السن فاز كل من محمد الحلو، ومحمد خميس، وأحمد رأفت، وياسر عبدالله، أما عضوية تحت السن ففاز بها كل من هشام التركي وإسماعيل محمد والسيد فيصل.

وكانت عمومية الاتحاد قد فوضت مجلس الإدارة في بحث ومناقشة جدول الأعمال، بعد حضور 14280 عضو اليوم، من إجمالي 60832 عضوا يحق لهم الحضور.