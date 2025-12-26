 لفتة إنسانية.. وزير الأوقاف يستضيف نجوم «دولة التلاوة» ويؤكد: جميعهم أهل للفوز - بوابة الشروق
الجمعة 26 ديسمبر 2025 11:58 م القاهرة
لفتة إنسانية.. وزير الأوقاف يستضيف نجوم «دولة التلاوة» ويؤكد: جميعهم أهل للفوز

فهد أبو الفضل
نشر في: الجمعة 26 ديسمبر 2025 - 11:37 م | آخر تحديث: الجمعة 26 ديسمبر 2025 - 11:37 م

استضاف الدكتور أسامة الأزهري نجوم حلقة دولة التلاوة اليوم، وهم: محمد حسن، ومحمد أبو العلا، وعمر علي، ومحمد ماهر؛ وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حيث شاهدوا بث الحلقة معًا على شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في أجواء عامرة بالمحبة والصفاء.

جاء ذلك في مفاجأة أدخلت السرور على قلوب نجوم دولة التلاوة الذين ظهروا في حلقة اليوم.

وجدد الوزير اعتزازه بنجوم دولة التلاوة جميعًا، من يستمر منهم أمام الشاشة ومن يستمر خلفها؛ مؤكدًا أنهم جميعًا أهلٌ للفوز، وأن المفاضلة بينهم عسيرة؛ لكنها حتمية لأن هذه طبيعة المسابقات.

وأضاف: "كلهم في سباق نحو الأرقى والأزكى... كلهم أبنائي، وأسعد بروح المحبة بينهم وبلقائهم من حين لآخر، ورعايتهم واجبنا جميعًا. وأحب أن أشكر لهم جميعًا هذه الروح الصافية المستلهمة من سمو نفوسهم ومن معاني اسم الله الودود الذي عايشوه في تنافسهم الشريف طوال تصفيات البرنامج".

