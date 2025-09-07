وزير الخارجية الإسرائيلي: الحرب في غزة يمكن أن تنتهي غدا

زعم وزير الخارجية لإسرائيلي جدعون ساعر، أن «الحرب في غزة يمكن أن تنتهي غدًا، إذا تم إطلاق سراح الرهائن وتخلت حماس عن سلاحها».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، جاءت تصريحات ساعر، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الدنماركي في القدس صباح الأحد، بعد يوم من تأكيد حماس على موقفها الثابت بأنها ستفرج عن جميع الرهائن إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحب قواتها من مدينة غزة.

وفي سياق متصل، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، أن «السلام مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه إلا عبر تفاهمات ثنائية».

وادعى أن «الاعتراف بدولة فلسطينية من قبل دول أخرى لا يقرب السلام»، قائلًا إن «الدول الأوروبية التي تريد الاعتراف بدولة فلسطين ترتكب خطأ فادحا».

ويوم الجمعة، علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الاحتجاجات المطالبة بإطلاق سراح المحتجزين في إسرائيل، قائلًا إن الولايات المتحدة تُجري «مفاوضات جادة مع حماس».

وأكد ترامب أن رسالته إلى الحركة هي: «أطلقوا سراح الجميع فورًا، وعندها ستصيبكم أمور أفضل بكثير. لكن إن لم تُطلقوا سراحهم، فسيكون الوضع صعبًا وغير سار».

من جانبها، جددت حركة «حماس»، التزامها وتمسكها بالموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في الثامن عشر من أغسطس الماضي.

وأكدت الحركة في بيان عبر قناتاه الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء السبت، انفتاحها على أي أفكار أو مقترحات تحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا شاملًا لقوات الاحتلال من القطاع، ودخولًا غير مشروط للمساعدات، وتبادل أسرى حقيقيًا من خلال مفاوضات جادّة عبر الوسطاء.