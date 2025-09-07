مسئول عراقي: لا يوجد قرار واضح بشأن اجتماع أوبك اليوم

صرح محمد عدنان النجار ممثل العراق في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، بأنه لا توجد توقعات واضحة لما سيتمخض عنه اجتماع عدد من بلدان أوبك اليوم الأحد، بشأن تحديد مستويات إنتاج النفط الخام للشهر المقبل.

وقال النجار، للصحفيين على هامش منتدى بغداد الدولي للطاقة، إنه "إلى الآن القرار غير واضح ربما يذهب المجتمعون إلى زيادة الإنتاج أو الإبقاء على مستويات الإنتاج وفق آلية التخفيض الطوعي للدول".

وأضاف: "إلى الآن التوقعات بشأن اجتماع اليوم غير مؤكدة"، موضحا أن أسعار النفط في السوق العالمية تتأثر بالقرارات الجيوسياسية.

وذكر أن العراق يعمل حاليا على زيادة منافذ تصدير النفط الخام وهناك مشاريع حاليا قيد الدراسة.

ومن المنتظر أن يعقد عدد من دول أوبك اليوم اجتماعا لبحث تداعيات السوق النفطية ومعدلات الإنتاج حسب حاجة السوق النفطية.