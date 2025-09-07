حماس: مستعدون لهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إنها لن تتخلَ عن السلاح حتى قيام الدولة الفلسطينية.

وذكرت في تصريحات نقلتها قناة «العربية»، أنها جاهزة لصفقة شاملة تنهي الحرب، مؤكدة الاستعداد لهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل.

وأضافت: «ننتظر ردا على المقترح الذي قدمه الوسطاء ووافقنا عليه»، وذلك حسبما أفادته القناة في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، كشف مصدر مطّلع لـ«القناة 12» الإسرائيلية، أن المبعوث الأمريكي الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، نقل رسائل مؤخرًا إلى حماس عبر الناشط الإسرائيلي غيرشون باسكين، الذي يتواصل مع القيادي في الحركة غازي حمد.

وبحسب المصدر، تضمّن الاقتراح الذي نقله ويتكوف عبر باسكين إلى حماس عدة مبادئ عامة، من بينها إطلاق سراح جميع المحتجزين الـ48 مقابل إنهاء الحرب.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة نقلت إلى حماس مبادئ مقترحة للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن إطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة، وهي المبادئ التي يُفترض أن تؤسس لاستمرار المفاوضات.

وأشار المصدر إلى أن ذلك قد يُفسّر إعلان حماس موافقتها على العرض المصري والقطري المُقدَّم منتصف أغسطس الماضي.

ويوم الجمعة، علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الاحتجاجات المطالبة بإطلاق سراح المحتجزين في إسرائيل، قائلًا إن الولايات المتحدة تُجري «مفاوضات جادة مع حماس».

وأكد ترامب أن رسالته إلى الحركة هي: «أطلقوا سراح الجميع فورًا، وعندها ستصيبكم أمور أفضل بكثير. لكن إن لم تُطلقوا سراحهم، فسيكون الوضع صعبًا وغير سار».

من جانبها، جددت حركة «حماس»، التزامها وتمسكها بالموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في الثامن عشر من أغسطس الماضي.

وأكدت الحركة في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء السبت، انفتاحها على أي أفكار أو مقترحات تحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا شاملًا لقوات الاحتلال من القطاع، ودخولًا غير مشروط للمساعدات، وتبادل أسرى حقيقيًا من خلال مفاوضات جادّة عبر الوسطاء.