شاحنة تقتحم موكبا دينيا وتقتل 8 في الهند

صدمت شاحنة موكبًا دينيا في جنوب غرب الهند، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين، حسبما أفادت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا ووسائل إعلام هندية أخرى اليوم الجمعة.

وقالت وسائل الإعلام، إن الشرطة تتعامل مع الأمر على أنه حادث. وأضافت أن معظم الضحايا من الفتيان.

ووقع الحادث خلال موكب ديني في منطقة حسن، وهي إحدى المناطق الإدارية في ولاية كارناتاكا الهندية، وعاصمتها مدينة حسن. ولم يعرف في البداية السبب الفعلي لوقوع الحادث.

وأفاد موقع نيوز 18 الإخباري، نقلاً عن شهود عيان، بأنه بدا أن السائق فقد السيطرة على عجلة قيادة الشاحنة قبل أن ينحرف باتجاه الموكب.

ووفقًا للتقارير، كان اليوم الجمعة، هو اليوم الأخير لمهرجان يُكرّم عيد ميلاد الإله الهندوسي جانيشا.