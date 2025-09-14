- تقليد يواصل إقامته أهالي البلدة التاريخية سنويا

احتفل مسيحيون في بلدة معلولا التاريخية بريف العاصمة السورية دمشق بـ"عيد الصليب" في ذكرى العثور على الصليب الذي يقال إن السيد المسيح صلب عليه، وفق المعتقد المسيحي.

وذكر مراسل الأناضول أن عددا كبيرا من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة احتفلوا، السبت، في معلولا بعيد الصليب، وسط إجراءات أمنية اتخذتها وزارة الداخلية السورية.

وفي حديث للأناضول، قالت ريتا الشاعر، من سكان معلولا ذات الأغلبية المسيحية، إن لعيد الصليب تقليدا قديما، مضيفة أن "الملكة هيلانة (250- 327 م) أمرت بالبحث عن خشبة الصليب المقدس الذي صلب عليه السيد المسيح".

وأوضحت أنه عند البحث عن الصليب تم الاتفاق على أن من يجد الصليب أولا يشعل نارا فوق قمة جبل، و"هو ما حصل بالفعل وصار تقليدا استمر دون انقطاع إلى الوقت الحالي".

وتابعت: "الناس يجتمعون عشية العيد ويشعلون المشاعل لتنتشر شرارة النار في الجبال، وتمثل انتشار المسيحية في العالم".

وتطرقت الشاعر إلى الجانب الاجتماعي للعيد، قائلة: "في هذه الأيام، كل البيوت مفتوحة لاستقبال الضيوف. نستقبل ضيوفنا من مختلف المناطق ونشاركهم موائدنا".

وأضافت أن عيد الصليب بات عيدا عالميا حيث تستقبل معلولا الكثيرين من دول الجوار والعالم.

ويعد "عيد الصليب" الذي تحتفل به معلولا سنويًا أهم المناسبات الدينية والثقافية للمجتمع المسيحي في المنطقة.