- إسرائيل خططت لتقسيم لسوريا وكانت تريدها ميدانا للصراع مع الإيرانيين أو ما شابه وتفاجأت من سقوط النظام

- إسرائيل اعتبرت سقوط النظام خروجا لسوريا من اتفاق عام 1974 رغم أننا أبدينا من أول لحظة التزامنا به

- يجري تفاوض على اتفاق أمني حتى تعود إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل 8 ديسمبر

- الانسحاب الروسي من المشهد العسكري في معركة التحرير تم في إطار اتفاق مشترك

- روسيا دولة مهمة في العالم وهناك روابط وثيقة بيننا ورثناها وينبغي الحفاظ عليها وإدارتها بطريقة هادئة

- سوريا تبحث عن الهدوء التام في العلاقات مع كل دول العالم وهذه سياسة واضحة منذ اللحظات الأولى للتحرير

- مصلحة السويداء ومصلحة شمال شرق سوريا مع دمشق وهذه فرصة للبلاد للملمة جراحها والانطلاق في حلة جديدة

- منطقة شمال شرق سوريا يمثل فيها المكون العربي أكثر من 70 بالمئة و"قسد" لا تمثل كل المكون الكردي حتى نقول إن هذا صوت المنطقة هناك



قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، إن السياسات الإسرائيلية تكشف حزنها على سقوط النظام السابق، ورغبتها في تحويل سوريا إلى ميدان للصراع وتصفية الحسابات، وصولا إلى مخطط للتقسيم، مؤكدا عدم التنازل عن "ذرة تراب" من أرض الوطن.

جاء ذلك في مقابلة متلفزة مع قناة "الإخبارية السورية"، تناول فيها الشرع الشأنين الداخلي والخارجي لبلاده.

وأضاف الشرع: "بعض سياسات إسرائيل (إزاء بلدنا) تدل على أنها قد حزنت على سقوط النظام السابق، هي كانت تريد من سوريا أن تكون دولة صراع مع دولة إقليمية على سبيل المثال، وميدانا للصراع المستمر وتصفية للحسابات".

وأضاف موضحا: "إسرائيل كان لديها مخطط تقسيم لسوريا، وكانت تريدها أن تكون ميدانا للصراع مع الإيرانيين أو ما شابه، وتفاجأت من سقوط النظام".

واعتبر الشرع، أن "إسرائيل اعتادت أن تعالج مشاكلها الاستخباراتية وفشلها الأمني، في بعض الأحيان، بأن تستخدم عضلاتها في الحذر الزائد في المخاوف الأمنية".

وتابع: "إسرائيل اعتبرت أن سقوط النظام هو خروج لسوريا من اتفاق عام 1974 (اتفاق فض الاشتباك بين الجانبين)، رغم أن سوريا أبدت من أول لحظة التزامها به".

وأكد الشرع، على أن بلاده "أبدت التزامها باتفاق 1974، وراسلت الأمم المتحدة، وطلبت من الأندوف (قوة الأمم المتحدة المؤقتة لمراقبة فضّ الاشتباك) أن تعود إلى ما كانت عليه".

وأعلن أنه "يجري تفاوض على اتفاق أمني حتى تعود إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل 8 ديسمبر 2024 (تاريخ سقوط نظام بشار الأسد)"، دون أن يذكر تفاصيلا أخرى حول ذلك.



وتنتهك إسرائيل منذ سقوط نظام الأسد سيادة سوريا عبر القصف وتوسيع رقعها احتلالها لأراضيها، رغم أن الإدارة السورية لم تبد أي توجه عدواني إزائها.

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد بعد إسقاط الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين عام 1974.



وشدد الشرع، على أن "سوريا لا تريد أن تكون بحالة من القلق والتوتر مع أي دولة في العالم، وبالتالي الكرة في ملعب الدول التي تريد إثارة الفتن والقلاقل في سوريا".

وبيّن أن بلاده "تبحث عن الهدوء التام في العلاقات مع كل دول العالم والمنطقة، وهذه سياسة واضحة منذ اللحظات الأولى للتحرير".

** العلاقات مع روسيا

وكشف الرئيس السوري عن إجراء اتفاق مع روسيا خلال "معركة التحرير" التي أطاحت بالنظام المخلوع.

وفي السياق ذاته، أوضح أنه "عندما وصلنا إلى حماة (وسط) في معركة التحرير جرت مفاوضات بيننا وبين روسيا، وعند وصولنا إلى حمص (وسط)، ابتعد الروس عن المعركة وانسحبوا تماما من المشهد العسكري ضمن اتفاق جرى بيننا وبينهم".

واعتبر أن "روسيا دولة مهمة في العالم وهي عضو في مجلس الأمن، وهناك روابط وثيقة بين سوريا وروسيا، ونحن ورثناها، فينبغي الحفاظ عليها وإدارتها بطريقة هادئة ورزينة".

وكانت موسكو من الدول الداعمة لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد ومنحته حق اللجوء الإنساني لديها.

ولفت الشرع، إلى أن "سوريا استطاعت (بعد التحرير) أن تبني علاقة جيدة مع الولايات المتحدة ومع الغرب، وأن تحافظ على علاقة هادئة مع روسيا، وأن تبني علاقات جيدة مع دول الإقليم".

** أحداث السويداء

وعن أحداث السويداء جنوبي البلاد، أوضح الشرع، أنه "خلاف بين البدو والطائفة الدرزية الكريمة، وتطور، وحصلت أخطاء من جميع الأطراف، والواجب كان أن نوقف سيل الدماء، ثم شكلنا لجانا لتقصي الحقائق، ويجب محاسبة كل من أساء أو أخطأ في هذا الجانب أو تعدى على الناس".

وأضاف: "مصلحة السويداء، ومصلحة شمال شرق سوريا، مع دمشق، وهذه فرصة لسوريا للملمة جراحها والانطلاق في حلة جديدة".

وأردف الشرع: "ما حصل في السويداء جرح يحتاج وقتا ليلتئم، وقد شكل ردة فعل لدى بعض الأطراف هناك".

ومنذ 19 يوليو الماضي، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

** "سوريا لا تقبل القسمة"

وعن الأوضاع والعلاقة مع تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، المعروف باسم "قسد"، قال الشرع: "منطقة شمال شرق سوريا يمثل فيها المكون العربي أكثر من 70 بالمئة، وقسد لا تمثل كل المكون الكردي حتى نقول إن هذا صوت المنطقة هناك".

واستدرك "المفاوضات مع قسد كانت سارية بشكل جيد ولكن يبدو أن هناك نوعاً من التعطيل أو التباطؤ في تنفيذ الاتفاق".

ومضى قائلا: "الاتفاق مع قسد وُضع له مدة إلى نهاية العام، وكنا نسعى لأن تطبّق بنوده نهاية شهر 12 (ديسمبر) القادم".

وفي 10 مارس الماضي، وقّع الشرع، وقائد "قسد" فرهاد عبدي شاهين، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، ولتأكيد وحدة أراضي البلاد ورفض التقسيم، لكن التنظيم نقض الاتفاق أكثر من مرة.

وأكد الشرع، على أن "سوريا لا تقبل القسمة، والتقسيم يورث العدوى".

وفي رسالة واضحة لمن يسعون إلى تقسيم البلاد، قال الشرع مشددا: "سوريا لن تتنازل عن ذرة تراب واحدة، وهذا قسم أقسمناه أمام الناس، يجب أن نحمي كل التراب السوري وأن تتوحد سوريا".

وفي 8 ديسمبر 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.