 المحكمة العليا تسمح لإدارة ترامب بمنع المتحولين جنسيا من اختيار جنس محدد في جواز السفر - بوابة الشروق
الجمعة 7 نوفمبر 2025 2:50 ص القاهرة
المحكمة العليا تسمح لإدارة ترامب بمنع المتحولين جنسيا من اختيار جنس محدد في جواز السفر

د ب أ
نشر في: الجمعة 7 نوفمبر 2025 - 2:32 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 نوفمبر 2025 - 2:32 ص

سمحت المحكمة العليا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع المتحولين جنسيا والأشخاص غير محددي الجنس من اختيار جنس محدد في جواز السفر، يتوافق مع هوية النوع الاجتماعي خاصتهم.

وصار القرار الذي اتخذته الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا أحدث انتصار لترامب في جدول القضايا الطارئة بالمحكمة، ويعني أن إدارته يمكنها تطبيق هذه السياسة بينما يتم النظر في دعوى بشأنها.

ويعطل قرار المحكمة أمرا لمحكمة أدنى درجة يتطلب أن تسمح الحكومة للأشخاص باختيار خانة ذكر أو أنثى او "إكس" في جواز سفرهم بما يتوافق مع هوية نوعهم الاجتماعي في جوازات السفر الجديدة أو تلك التي يتم تجديدها.

 


