قالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا «آفاد»، إن زلزالًا بقوة 4.9 درجة ضرب ولاية باليكسير غرب البلاد، اليوم الأحد.

وأوضحت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن الزلزال وقع الساعة 12:35 بالتوقيت المحلي، قائلة إن عمقه بلغ 7.72 كم.

ونفت تسجيل أي أضرار جسيمة حتى الآن نتيجة الزلزال، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.35’te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.



Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. https://t.co/DSMaJfZp8o — AFAD (@AFADBaskanlik) September 7, 2025

من جهته، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أن جميع فرق إدارة الكوارث والطوارئ والمؤسسات المعنية بدأت بإجراء مسوحات ميدانية بشأن الزلزال، الذي شعر به سكان المحافظات المحيطة.