قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج مساء DMC، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة فخر واعتزاز لكل المصريين، موجها التحية والتقدير لكل من شارك في هذا المشروع منذ أن كان فكرة على الورق حتى أصبح اليوم حقيقة ماثلة على أرض الواقع.

وأكد الوزير أن المتحف المصري الكبير سيحقق عائدًا سياحيًا واقتصاديًا كبيرًا، في ظل تزايد الإقبال العالمي على السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن مصر باتت قبلة هذا النوع من السياحة في العالم، بما تمتلكه من إرث حضاري فريد لا مثيل له.

وأوضح شريف فتحي أن الأماكن الأثرية المصرية شهدت حتى شهر سبتمبر الماضي نحو مليون زيارة إضافية مقارنة بالمعدلات المعتادة، وهو ما يعكس تنامي الاهتمام العالمي بالتراث المصري، مضيفًا أن الجهات الدولية تُثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في الحفاظ على الآثار ودعم السياحة الثقافية.

وكشف وزير السياحة والآثار عن تنظيم رحلات خاصة من عدد من الدول المجاورة لزيارة المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه، متوقعًا أن يستقبل المتحف نحو 15 ألف زائر يوميًا في المرحلة الأولى من التشغيل.

وأضاف أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لاستقبال هذا الحدث التاريخي، موضحًا أن كواليس التحضير للعرض الافتتاحي ستُذاع للجمهور بعد الافتتاح الرسمي، لتوثيق حجم الجهد والدقة التي صاحبت مراحل الإعداد.

واختتم الوزير حديثه قائلاً إن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل تجربة حضارية متكاملة، مؤكدًا أن "المتبحرين في علم الآثار لن يكفيهم يوم واحد داخل المتحف، لما يضمه من كنوز ومقتنيات فريدة تروي تاريخ الإنسانية من قلب مصر".