سيناتورة أمريكية تتحرك لمحاسبة قتلة عائشة نور وغيرها من النشطاء

في الذكرى السنوية الأولى لمقتل الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي على يد جنود إسرائيليين، أعلنت السيناتورة الديمقراطية الأمريكية ماريا كانتويل، أنها تخطط لطرح مشروع قانون يحقق في عمليات قتل الأمريكيين على يد جيوش أو أجهزة استخبارات أجنبية منذ عام 2024.

وقالت كانتويل في تدونية على منصة شركة "إكس" الأمريكية، السبت، إنها دعت وزارتي الخارجية والعدل الأمريكيتين إلى فتح تحقيقات منفصلة في قضية مقتل "عائشة نور"، ​​إلا أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض.

وأضافت: "لذلك، أخطط لاقتراح تعديلات على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) أو تقديم مشروع قانون منفصل لتعيين ممثل دائم خاص في وزارة الخارجية الأمريكية للتحقيق في عمليات قتل المواطنين الأمريكيين على يد جيوش أو أجهزة استخبارات أجنبية منذ عام 2024".

وأوضحت كانتويل أن الممثل الخاص الذي سيعين بموجب مشروع القانون سيُطلب منه تقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس حول جهوده في تقديم الدعم والمعلومات لأسر القتلى الأمريكيين وفي محاسبة الحكومات الأجنبية وتقديم إجابات لعائلات الضحايا.

وفي 6 سبتمبر 2024 قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة التركية الأمريكية "عائشة نور"، في أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفي 12 الشهر نفسه، وصل جثمان الناشطة إلى تركيا حيث تم دفنها في اليوم التالي عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد المركزي في مسقط رأسها بمنطقة ديديم بولاية أيدن غربي البلاد.

وكانت أيغي ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومتطوعة في حركة التضامن الدولية، الداعمة للفلسطينيين من خلال الوسائل السلمية والمدنية ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.