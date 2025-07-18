قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن ما جرى العمل عليه ليس «قانون رياضة جديد إنما هي تعديلات على القانون الحالي»، مشيرا إلى الهدف من التعديلات؛ «ضبط العلاقة» بين هوية الرياضة وهوية مصر دون الإخلال بالمواثيق الدولية.

وأوضح خلال تصريحات لـ «Extra News» أن الهيئات الوطنية تتبع الاتحادات الدولية «فنيًا» على صعيد اللوائح والمشاركة؛ لكنها تتبع الدولة المصرية من حيث ممارسة النشاط على أرضها وبأبنائها.

وقدم مثالا على أبرز التعديلات فيما يتعلق بإنشاء شركات الكرة، مشيرا إلى أن القانون الحالي يمنع أعضاء مجلس إدارة النادي المنتخبين - وهم متطوعون- من المشاركة في مجلس إدارة شركة الكرة، لافتا إلى انعكاس توقف إنشاء هذه الشركات بسبب عدم مشاركة مجالس الإدارات.

وأوضح أن التعديل الجديد سيسمح لمجالس الإدارات بالمشاركة في إدارة شركات الكرة «لتحفيز إنشائها وتحقيق أكثر احترافية في إدارة هذا المجال».

وشدد أن الدولة تحترم أحقية ومسئوليات الجمعيات العمومية طبقًا للمواثيق الدولية، «لم تقترب منها»، مضيفا أن ضبط العلاقة يتركز على العملية الانتخابية التي تُفرز مجلس الإدارة، بحيث تضمن الدولة وجود «الإشراف القضائي» على إجراء الانتخابات.