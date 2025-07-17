دمشق تعلن سحب قواتها من السويداء استجابة للوساطة الأمريكية العربية

- الرئاسة السورية: ملتزمون بالتهدئة.. ونحذر من انتهاكات الجماعات الخارجة عن القانون

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، أن القيادة قررت سحب القوات العسكرية من مناطق التوتر في محافظة السويداء وإعادتها إلى ثكناتها، وذلك استجابة لوساطة أمريكية–عربية جرت أمس، في محاولة لاحتواء التصعيد وفتح المجال أمام جهود التهدئة.

وقالت الرئاسة في بيان عاجل: "تجاوبًا مع الوساطة الأمريكية العربية، قررت القيادة السورية إعادة القوات العسكرية إلى مواقعها وثكناتها، لإتاحة الفرصة أمام جهود خفض التصعيد في محافظة السويداء".

وأوضحت أن الوساطة الدولية تتضمّن التزامات على الطرف الآخر، إذ ألزمت "المجموعات الخارجة عن القانون" بعدم اللجوء إلى الانتقام أو ممارسة العنف ضد المدنيين، وهو ما حذّرت منه دمشق صراحة في بيانها، مشيرة إلى أن تلك المجموعات ارتكبت "جرائم مروعة تتنافى مع الالتزامات التي تقتضيها الوساطة".

وأكدت القيادة السورية التزامها بمسار التهدئة، لكنها في الوقت ذاته شددت على أن الدولة تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء يستهدف المدنيين أو القوات النظامية، مطالبة الجهات الراعية للوساطة بتحمّل مسؤولياتها في ضبط الأطراف المنفلتة.