كشف علي محمد علي، عم الأطفال الخمسة المتوفين بقرية «دلجا» في محافظة المنيا، عن مرض والدهم وذهابه إلى مستشفى أسيوط الجامعي لإجراء الفحوصات.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»: «حاليًا والدهم تعبان، وهو يجري فحوصات في مستشفى أسيوط الجامعي، لا توجد أي أعراض غير أعراض ظهرت أمس في احتباس البول، لكن لا توجد أي أعراض ظاهرة، نفس أعراض الأولاد».

وشرح طبيعة الأعراض التي سبقت وفاة الأطفال، موضحا أن الطفل يكون في البداية بـ «حالة طبيعية 100%، يتكلم ويمشي».

وأضاف أن «خلال ساعة واحدة فقط»، تبدأ الأعراض بالظهور فجأة على شكل «تعرّق وسخونة، يتبعها قيء وهبوط ونوم على السرير ثم الوفاة».

وشدد أن هذه الأعراض الغامضة لم تظهر على أي شخص آخر في القرية، مؤكدا أن المأساة انحصرت في هؤلاء الأشقاء.

وأصدرت وزارة الصحة ، الخميس، بيانا رسميا بشأن واقعة وفاة 5 أطفال بمحافظة المنيا.

وجاء في البيان: «تؤكد وزارة الصحة والسكان، أنها قامت بمتابعة دقيقة لواقعة وفاة خمسة أطفال أشقاء من قرية دلجا بمركز دير مواس بالمنيا، وبعد إجراء تحقيقات ميدانية ومعملية دقيقة، تؤكد الوزارة عدم وجود أي زيادة في معدلات الأمراض المعدية بمحافظة المنيا أو بقرية دلجا، كما لم تُسجل أي إصابات بأمراض معدية بين الأب أو الأم أو الزوجة الثانية أو بنتها أو أيا من الأقارب أو الأسر المحيطة».

وأضاف البيان أن «نتائج التحاليل المعملية لعينات الدم والبول والسائل النخاعي، التي أُجريت بالمعامل المركزية للصحة العامة، أثبتت خلو الحالات من أي أمراض معدية، بما في ذلك التهاب السحايا الفيروسي، كما أظهرت تحاليل عينات المياه من منزل الحالات مطابقتها للمواصفات، وتتولى جهات التحقيق حاليا التحقيق في الأسباب غير المرضية للوفاة، وتؤكد الوزارة أن الوضع الصحي العام في المنطقة مستقر ولا يوجد أي تهديد بأمراض وبائية أو معدية».