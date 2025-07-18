ارتفعت البورصة المصرية هذا الأسبوع بنسبة تقترب من 1.5%، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هذا الأسبوع بنسبة 1.49%.

وارتفعت البورصة المصرية، اليوم الخميس، واستردت معظم خسائر أمس.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.04%، ووصل إلى مستوى 33821.03 نقطة.

وتعرضت البورصة المصرية أمس الأربعاء، إلى عمليات جني أرباح عنيفة نسبيا، دفعتها الى تحقيق خسائر اقتربت من 1.4%.

وأغرت مكاسب البورصة في الجلسات الماضية، والتي حققت فيها قمتين تاريخيتين جديدتين، اقتربت بهما من مستوى 34 ألف نقطة، المستثمرين بجني أرباح واسع النطاق نسبيًا، ماهبط بالمؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.36%، ووصل إلى مستوى 33473.77 نقطة.

وواصلت البورصة المصرية الارتفاع يوم الثلاثاء، ورغم إن مكاسبها أقل بكثير من الاثنين، إلا أنها حققت قمة تاريخية جديدة.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.61%، ووصل إلى مستوى 33934.63 نقطة.

وقفزت البورصة المصرية في جلسة الاثنين بنسبة تجاوزت الـ2%، وهي أكبر من كل مكاسب الأسبوع الماضي في جلساته الأربع مجتمعة.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 2.04%، ووصل إلى مستوى 33727.44 نقطة.

وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.8%، ووصل إلى مستوى 33053.5 نقطة، في جلسة الأحد.

وارتفعت البورصة المصرية الأسبوع الماضي وتجاوزت مكاسبها الـ1.5%، في 4 جلسات، إذ صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.54%.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.5%، ووصل إلى مستوى 33424.4 نقطة، في جلسة الخميس، وهي أكبر نسبة صعود الأسبوع الماضي، إذ كررت البورصة المصرية في جلسة الأربعاء، الجلسة الأولى بعد تعليق التداولات بسبب حريق السنترال، سيناريو الصعود الباهت، الذي لا يصل حتى إلى نصف نقطة.

وعلقت البورصة التداولات يوم الثلاثاء، بسبب حريق سنترال رمسيس يوم الاثنين، الذي أثر سلبا في أكثر من ثلثي شبكة الانترنت في البلاد، ما انعكس على التعاملات البنكية وكل القطاعات.

ومع ارتفاع البورصة الملحوظ، بلغت مكاسب المؤشر منذ بداية العام الجاري كانت نحو 13.72%.