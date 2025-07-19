اليمن يدعو الشركات والمستثمرين المصريين للمشاركة في إعادة الإعمار

أشاد رئيس وزراء اليمن، سالم بن بريك، بالدور الذي لعبته القاهرة في احتضان الجالية اليمنية على الأراضي المصرية.

وقال خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» : «أتقدم بالشكر لجمهورية مصر العربية، ولفخامة الرئيس السيسي، والشعب المصري لما قاموا به خلال العشر السنوات الماضية في دعم اليمن».

وأضاف: «الكثير من الدول فتحت أبوابها للمواطنين اليمنيين، منها السعودية ومصر وماليزيا وغيرها، لكن أعتقد أن النافذة الوحيدة التي كانت مسهّلة لليمنيين هي جمهورية مصر العربية».

وتابع: «الشعب المصري يستقبل ومضياف في هذا الموضوع، وأعتقد أن اليمنيين دائما لا يشعرون أنهم بغربة في مصر، وهذا ليس غريبا على جمهورية مصر العربية بكافة مستوياتها».

ووجه رئيس الوزراء اليمني «دعوة مفتوحة» للشركات والمستثمرين المصريين للمشاركة في إعادة إعمار اليمن.

وشدد على أن حكومته ستقدم جميع التسهيلات اللازمة، قائلا: «أستغلها الآن، وأوجه دعوة مفتوحة للمستثمرين وللشركات المصرية في كافة المجالات، وعلى وجه الخصوص المجال الخدمي من كهرباء، وإحياء النفط، وسنقدم كافة التسهيلات لهم في هذا الموضوع».

وأكد أن حكومته تتطلع إلى بدء صفحة جديدة من العلاقات المثمرة مع مصر، مشيدا بالخبرات المصرية في جميع المجالات، فضلا عن طبيعة الشعبين المتقاربة التي ستسهل التعاون.