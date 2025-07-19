استشهاد 12 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال انتظارهم للمساعدات بخان يونس في غزة وإصابة أكثر من 100

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن استهدافاً إسرائيلياً لمنتظري المساعدات في خان يونس بقطاع غزة السبت، استشهد 12 فلسطينياً على الأقل، وأصاب أكثر من 100 آخرين.

وذكرت قناة "الأقصى"، أن القوات الإسرائيلية تحاصر آلاف الفلسطينيين من منتظري المساعدات في شارع الطينة جنوب خان يونس في غزة.

إلى ذلك، واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٢٤ لعودة الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٤١ شهيدا منذ فجر الجمعة في مختلف مناطق القطاع.

وقالت وزارة الصحة إن أعداداً كبيرة من المواطنين تصل المشافي نتيجة سوء التغذية الناجم عن انتشار الجوع.



