القناة 12 الإسرائيلية: إغلاق ميناء إيلات من الأحد لعجزه عن سداد ديونه جراء حصار الحوثيين

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يتوقف ميناء إيلات الإسرائيلي عن العمل بداية من الأحد المقبل، لعجزه عن سداد ديونه إثر انخفاض حاد في إيراداته جراء حصار بحري تفرضه جماعة الحوثي اليمنية، بحسب إعلام عبري اليوم الأربعاء.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية: "اضطرت بلدية إيلات إلى الحجز على حسابات الميناء، وبالتالي ستُغلق أبوابه ابتداءً من الأحد".

وأوضحت أن سبب الإغلاق هو الحجز على جميع حسابات الميناء بسبب ديون مستحقة للبلدية.

وأضافت أن الديون تبلغ نحو 10 ملايين شيكل (حوالي 3 ملايين دولار)، وتراكمت على الميناء نتيجة عدم دفع الضرائب للبلدية.

القناة زادت أن "الديون تراكمت على الميناء نتيجة الانخفاض الحاد في إيراداته"، جراء ما سمته "النشاط العدواني للحوثيين في البحر الأحمر"، بحسب وصفها.

وأردفت أنه بسبب هذا النشاط "تحولت السفن التي كانت تصل إيلات إلى مينائي أشدود وحيفا (على البحر المتوسط)".

وحتى الساعة 18:15 "ت.ج" لم تتوفر إفادة إسرائيلية رسمية في هذا الشأن.

ويهاجم الحوثيون، السفن التابعة لإسرائيل وتلك المتوجهة إليها رفضا لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها تل أبيب على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وحسب البيانات المالية للميناء، بلغت إيراداته في 2024 نحو 42 مليون شيكل فقط (12.52 مليون دولار)، مقارنة بحوالي 212 مليون شيكل (63.19 مليون دولار) في 2023، بانخفاض قرابة 80%، وفق القناة.

وحتى بداية الحرب على غزة، كان النشاط الرئيس للميناء هو استيراد السيارات، حيث تم فيه تفريغ نصف السيارات المستوردة، إضافة إلى تصدير الأسمدة والمعادن.

كما يوجد فيه خط أنابيب "إيلات ـ عسقلان"، لنقل النفط الخام من ميناء إيلات إلى ميناء عسقلان على البحر المتوسط، حسب القناة.