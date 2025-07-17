الحماية المدنية تكثف جهودها للسيطرة حريق هائل في زراعات النخيل بالخانكة

شهدت منطقة القلج بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم، اندلاع حريق هائل داخل زراعات النخيل، خلف محطة الصرف الصحي، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

تلقى اللواء هيثم شحاته، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد باندلاع حريق واسع النطاق خلف محطة الصرف الصحي بالقلج.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وبقيادة الرائد إسلام إبراهيم، والنقيب عمرو أنور، والنقيب عدنان سمير، وملازم أول مهند أيمن.

ودفعت القوات بـ4 سيارات إطفاء، و2 سيارة خزان، بالإضافة إلى خزان استراتيجي، مع تعزيزها بسيارات إسعاف تحسبًا لأي طارئ.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق امتد على مساحة تقدر بنحو 5 أفدنة من النخيل، وجارٍ العمل على السيطرة التامة على النيران وإجراء التبريد لمنع تجددها.