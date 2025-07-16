رد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على الجدل الذي أثاره الكابتن وائل رياض «شيتوس» المدير الفني لمنتخب 2007، بشأن منع بعض الأندية دخول أولياء الأمور بالجلابية، مشددا أن هذا الإجراء «غير مقبول إطلاقا».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC» إن «أي لائحة داخلية لأي ناد تتضمن مثل هذا البند لن يتم اعتمادها من قبل الوزارة».

وقال: «لدينا 1200 ناد، أكثر من 1000 نادي منها في محافظات البحيرة وسوهاج وقنا، والزي الرسمي لأغلب محافظات مصر وخاصة الوجه القبلي هو الجلابية.. بل إن لدينا رؤساء بعض مجالس إدارات وأعضاء مجلس إدارات الأندية ومراكز الشباب، الجلابية هي زيهم الرسمي».

وكشف أن تعديلات قانون الرياضة الجديد، تنص أن «أي لائحة خاصة بأي ناد يكون فيها مخالفات للسلوكيات العامة، والأخلاقيات العامة، والذوق المصري العام، فلن يتم اعتمادها من وزارة الشباب والرياضة».

وشدد أن أي لوائح تتضمن بنودا تمييزية مثل منع الجلابية «لن تمر من الأساس»، مؤكدا أن الوزارة ستراجع جميع اللوائح بدقة لضمان توافقها مع العادات والتقاليد المصرية.

وبدأ الجدل، بمنشور للكابتن وائل رياض، المدير الفني لمنتخب 2007، انتقد فيه منع ولي أمر من تشجيع ابنه في أحد الأندية لمجرد ارتدائه الجلابية، واصفا الجلابية بأنها «مش وصمة عار» وجزء من «تراثنا وأصلنا المصري».