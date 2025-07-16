تأييد حبس طبيب بقنا تسبب في وفاة مريضة بعد نسيان «فوطة جراحية» داخل بطنها لمدة سنة

أيدت محكمة جنح مستأنف فرشوط بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر بحبس طبيب لمدة عام، بعد إدانته بالإهمال الطبي الذي أودى بحياة مريضة داخل مركز طبي خاص بمدينة فرشوط، وذلك عقب نسيانه "فوطة جراحية" داخل بطنها بعد عملية لاستئصال المرارة.

وترجع تفاصيل القضية إلى يناير 2024، حين لفظت المواطنة "سومة.م" أنفاسها الأخيرة بعد أيام من خضوعها لعملية جراحية داخل مركز طبي خاص، وتبين من التحقيقات أن الطبيب المعالج نسي فوطة جراحية داخل بطنها، ما تسبب في مضاعفات صحية حادة انتهت بوفاتها.

وكانت محكمة جنح فرشوط، أصدرت حكمها في وقت سابق، بحبس الطبيب سنة، وتغريمه ألف جنيه كفالة لوقف التنفيذ، بالإضافة إلى إلزامه بدفع 51 جنيهًا كتعويض مدني مؤقت، في القضية التي حملت رقم 7911 لسنة 2024.

وعقب صدور الحكم، تقدم الطبيب باستئناف، إلا أن محكمة جنح مستأنف فرشوط قضت بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف.