محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان جهود إخماد حريق زراعات النخيل بالخانكة

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، واللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، جهود قوات الحماية المدنية للسيطرة على حريق نشب في أراضٍ زراعية وأشجار نخيل بأرض الكلية في قرية القلج التابعة لمركز ومدينة الخانكة.

وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء من قوات الحماية المدنية، والتي تمكنت من السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو المنشآت.

وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن والحماية المدنية، تعمل على مدار الساعة للاستجابة لأي طارئ، مشددًا على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.