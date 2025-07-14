أعلنت القوة السودانية المشتركة لحركات الكفاح المسلح سيطرتها الكاملة على منطقة أم صميمة الواقعة غرب مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان.





ويأتي ذلك بعد اشتباكات وصفتها بـ"الملحمة البطولية" مع قوات الدعم السريع. وجاء في بيان عسكري صادر عن العقيد أحمد حسين مصطفى المتحدث باسم القوة المشتركة أن المعركة بدأت فجر اليوم عقب تحرك "قوة ضخمة" من الدعم السريع باتجاه الأبيض، مسنودة "بدعم إقليمي وبإشراف مباشر من قائدها الثاني" بهدف السيطرة على المدينة.

وأكد البيان أن قوات الكفاح المسلح كانت "في حالة استعداد ويقظة تامة"، وتمكنت من صد الهجوم "بكل شجاعة واقتدار"، مشيرا إلى أن الاشتباكات انتهت بـ"دحر كامل لقوات الدعم السريع من المنطقة، التي انسحبت منها تاركة خلفها جثث قتلاها وكميات ضخمة من العتاد العسكري".

وأفادت الحصيلة الأولية التي أوردها البيان بسقوط 232 قتيلا في صفوف الدعم السريع، من بينهم ضباط صف، بالإضافة إلى الاستيلاء على 22 سيارة قتالية بكامل عتادها وتدمير أكثر من 18 أخرى.

وأشار البيان إلى أن الملاحقات استمرت حتى تخوم مدينة الخوي وأن حصر الخسائر لا يزال جاريا.

ودعت القوة المشتركة في ختام بيانها "أبناء السودان إلى تجاوز الخلافات الشخصية والاصطفاف خلف قواتهم المسلحة والمقاومة الشعبية"، مؤكدة التزامها بمواصلة القتال "حتى تحرير السودان بالكامل"، على حد تعبيرها.