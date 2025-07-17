إيهاب الكومي يحذر من فيديوهات تقديم الصفقات الجديدة

أعرب الإعلامي إيهاب الكومي عن قلقه البالغ من فيديوهات تقديم صفقات الأندية الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بالأهلي والزمالك، مؤكدًا أنها تثير الفتنة بين الجماهير وقد تؤدي إلى "كارثة".

وقال إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، إن هذه الممارسات تُسهم في شحن الأجواء بين مشجعي الفريقين، محذرًا من عواقب وخيمة.

وأكد الكومي أن إدارتي الناديين، الأهلي والزمالك، تتحملان مسؤولية كبيرة في توجيه جماهيرهما وعدم السماح بإثارة الفتنة، مؤكداً أن انتقال اللاعبين بين الأندية هو أمر طبيعي في عالم الاحتراف، ولا يجب أن يُستخدم كوسيلة لخلق العداوة بين الجماهير.

وحمّل الكومي السوشيال ميديا جزءًا كبيرًا من مسؤولية إثارة هذه الفتنة، مؤكدًا أنه لن يصمت حيال هذا الخطأ الفادح، قائلاً "عايزين تصحوا على مجزرة بورسعيد؟ واللي بيشيل الليلة الجماهير"، مشيرًا إلى أن الجماهير غالبًا ما تكون الضحية في مثل هذه الصراعات.