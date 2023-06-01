الكرملين: الغالبية العظمى من الروس تدعم الرئيس بوتين والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

أكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الخميس، أن الغالبية العظمى من الروس تدعم رئيس الدولة فلاديمير بوتين،والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بيسكوف، تعليقا على المساعدة التي قدمها المواطنون الروس العاديون للعملية العسكرية الخاصة، "كما نعلم، فإن الغالبية العظمى من الروس تدعم الرئيس بشكل كامل والعملية العسكرية الخاصة وأولئك الأبطال الذين يشاركون فيها".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما أشار إلى أنه اتضح ذلك من خلال المساهمات الرائعة التي قدمها ملايين الأشخاص، سواء بشكل فردي أو عبر قنوات مركزية، مثل الجبهة الشعبية لعموم روسيا أو المنظمات التطوعية الأخرى.

كما أشاد بيسكوف بالقرار الذي اتخذه المشرع الروسي الكبير دميتري خوبيزوف، بطلب إعفائه من واجباته التشريعية كرئيس للجنة الرعاية الصحية بمجلس النواب الروسي "الدوما" مما يمكنه من العودة للخدمة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.