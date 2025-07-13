 بن غفير: لا أريد إسقاط الحكومة من أجل اليسار - بوابة الشروق
الأحد 13 يوليه 2025 12:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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بن غفير: لا أريد إسقاط الحكومة من أجل اليسار


نشر في: الأحد 13 يوليه 2025 - 12:29 م | آخر تحديث: الأحد 13 يوليه 2025 - 12:29 م

رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن أسباب عدم انسحابه من الحكومة، رغم الخلاف مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقول إنه لا يريد إسقاط الحكومة من أجل جلب اليسار.

وأضاف بن غفير في تصريحات نقلتها "الجزيرة":"لدى نتنياهو عيوب لكن زعيم المعارضة يائير لبيد شخص بلا عمق ولا يمكنه أن يكون رئيس حكومة، بحسب وصفه.

وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوقع انسحاب حزب «عوتسما يهوديت» القومي المتطرف، بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من الحكومة في حال توقيع اتفاق آخر لوقف إطلاق النار مع حماس.

وانسحب بن غفير من الحكومة في يناير احتجاجاً على آخر اتفاق لوقف إطلاق النار مع «حماس». وعاد في مارس بعد استئناف العمليات.

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