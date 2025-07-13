المهرجان القومي للمسرح المصري يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي

في إطار دور المهرجان القومي للمسرح المصري في دعم الإبداع المسرحي وتشجيع الأصوات الجديدة في الكتابة، أعلن المهرجان، برئاسة الفنان محمد رياض، ومدير المهرجان الفنان عادل عبده، وتحت رعاية وتنظيم وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي ضمن فعاليات دورته الثامنة عشرة.

ويترأس اللجنة هذا العام الدكتور أحمد مجاهد، وتضم في عضويتها الكاتب المسرحي أيمن فتيحة والمخرج المسرحي أحمد طه، فيما يتولى خالد الطويلة ورشا زيدان مهمة المقررين.

وشهدت المسابقة إقبالًا ملحوظًا من الكُتّاب والمبدعين، حيث استقبلت اللجنة 153 نصًا مسرحيًا، وبلغ عدد النصوص المستوفية للشروط 132 نصًا، في مؤشر واضح على الحراك الإبداعي المتزايد في مجال الكتابة المسرحية.

ويُعد الإعلان عن لجنة مسابقة التأليف خطوة جديدة ضمن جهود المهرجان القومي للمسرح الرامية إلى تشجيع الإنتاج المسرحي المحلي ودعم المواهب في مختلف مجالات الفن المسرحي.