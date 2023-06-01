شركة سويسرية لتصنيع الأسلحة تطلب الإذن بتصدير دبابات ليوبارد 1 القديمة

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طلبت شركة"رواج" السويسرية لتصنيع الأسلحة، رسميا الإذن بتصدير عشرات الدبابات المستعملة طراز "ليوبارد 1" في اتفاق سيتم بموجبه نقل الدبابات في نهاية المطاف إلى أوكرانيا.

وأعلنت الحكومة السويسرية، التي تحافظ على سياسة الحياد الصارم، بالفعل أنها ستمنع الصفقة على الأرجح.

وأكدت أمانة الدولة للشئون الاقتصادية في سويسرا اليوم الخميس أنه تم تقديم الطلب.

وتم شراء 96 دبابة قديمة طراز "ليوبارد 1"، والتي لا تعمل حاليا، من إيطاليا منذ عدة سنوات. وسيشمل الاتفاق المقترح بيع شركة "رواج" الدبابات إلى شركة "راينميتال" الألمانية لتصنيع الأسلحة، التي ستنقلها لاحقا إلى أوكرانيا.

وتتواجد الدبابات حاليا في إيطاليا. واشترتها سويسرا منذ عدة سنوات إما لاستخدامها كقطع غيار أو لإعادة بيعها إلى دولة أخرى.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا بالفعل، في مارس الماضي، إنها سترفض الاتفاق بعد طلب غير رسمي قدمته شركة رواج السويسرية.

وتصر سويسرا على الحفاظ على حيادها وتحظر توريد الأسلحة سويسرية الصنع إلى البلدان المتورطة في صراعات.

وقالت المتحدثة باسم شركة "رواج" كيرستن هاميريتش " نريد قرارا رسميا من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا حتى نتمكن من تقييم خيارات العمل بشكل أفضل".

ومنعت سويسرا مؤخرا ألمانيا من إرسال مخزونات من ذخيرة الدبابات سويسرية الصنع إلى أوكرانيا.

وكانت ألمانيا قد اشترت الذخيرة منذ سنوات عديدة، لكن عقود تصدير الأسلحة السويسرية تتضمن دائما بندا يسمح لسويسرا بحظر أي إعادة لبيع الأسلحة.