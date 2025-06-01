تحذير أمريكي من عاصفة جيو مغناطيسية تصل الأرض إثر انفجار شمسي

• قد يكون لها آثار سلبية على البنية التحتية الكهربائية وأنظمة الأقمار الصناعية وإشارات الملاحة، مما قد يؤدي إلى مشاكل في التحكم بالجهد وانقطاعات مؤقتة في خطوط نقل الكهرباء

حذرت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) من أثار عاصفة جيو مغناطيسية من المستوى "الشديد (G4)" تصل الأرض اعتبارا من اليوم الأحد، بعد الانفجار الذي حدث على الشمس في 30 مايو الماضي.

جاء ذلك في بيان صادر عن مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكي، الأحد.

وأشار البيان إلى أن العاصفة قد يكون لها آثار سلبية على البنية التحتية الكهربائية وأنظمة الأقمار الصناعية وإشارات الملاحة، مما قد يؤدي إلى مشاكل في التحكم بالجهد وانقطاعات مؤقتة، خاصة في خطوط نقل الكهرباء.

وذكر البيان أن مستويات العاصفة الشديدة قد تستمر طيلة يومي الأول والثاني من يونيو الحالي، ومن المتوقع أن ينخفض ​​تأثيرها إلى مستويات خفيفة إلى متوسطة (G1-G2) اعتبارًا من 3 يونيو.

وأشار البيان إلى أنه قد يكون من الممكن مشاهدة ظاهرة الشفق القطبي، خاصة في المناطق المرتفعة.