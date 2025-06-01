مسئول إيراني يكشف تفاصيل زيارة عراقجي غدا إلى مصر

أوضح رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر محمد حسين سلطاني فر، تفاصيل زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى القاهرة غدًا الاثنين.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، قال رئيس المكتب إن زيارة عراقجي، إلى مصر هي استمرار لجولات الوزير الإقليمية في الأسابيع الأخيرة.

وأشار إلى أن «وزير الخارجية الإيراني زار مؤخرًا المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة».

وذكر أن «عراقجي سيزور في هذا الإطار مصر، بصفتها دولة حضارية وتاريخية ومؤثرة في المنطقة العربية، ومقر جامعة الدول العربية».

ولفت إلى أن عراقجي يزور القاهرة بدعوة من نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، موضحًا أنه سيلقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتشاور معه، كما سيلتقي أيضًا النخب المصرية وعددًا من الإيرانيين المقيمين في البلاد.

وصرح بأنه سيتم خلال هذه الزيارة إجراء مشاورات بشأن تطورات العلاقات الثنائية بين طهران والقاهرة، والخطوات اللازمة في هذا الصدد.

وأضاف: «نظرًا لظروف المنطقة والساحة الدولية، من الضروري أن تُجري الدول المهمة والمؤثرة مشاورات مكثفة فيما بينها حيال الأزمات الإقليمية، والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وأعرب عن أمله في أن «تؤدي الجهود المبذولة من قبل دول المنطقة إلى إرساء الاستقرار والأمن، وأن تكون مؤثرة وفعّالة في حل وتخفيف حدة الأزمات في دول مثل السودان وليبيا وأزمة غزة، حتى تتمكن دول المنطقة من التعايش بسلام وهدوء».