روسيا تسعى لصفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة

ذكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن بلاده تسعى لصفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من المبكر للغاية التفكير في مبادلة الجاسوس الأمريكي المزعوم بول ويلان.

وقال ريابكوف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية (إنترفاكس) إنه يمكن التفكير في مبادلة ويلان بعد إثبات إدانته .

وأضاف نائب وزير الخارجية: "سوف نشجع الأمريكيين على حل هذا بطريقة عقلانية ومتوازنة، بدون انتظار الحكم على السيد ويلان".

وتريد روسيا مبادلة المواطن الروسي كونستانتين ياروشينكو وهو طيار سابق حكم عليه بالسجن عشرين عاما للتأمر من أجل تهريب الكوكايين.

وكان ياروشينكو احتجز في دولة ليبريا بإفريقيا في 2010 ثم حكم عليه فيما بعد في الولايات المتحدة الأمريكية. وشجب المسؤولون الروس القضية ووصفوها بأنها تنطوي على دوافع سياسية.

واتهمت السفارة الأمريكية في موسكو السلطات الروسية اليوم الاثنين بإساءة معاملة ويلان الذي ينتظر المحاكمة منذ العام الماضي.

وقالت السفارة في بيان إن ويلان لا يتلقى سوى الرعاية الطبية الأساسية ويحتاج ما هو أكثر مما يمكن تقديمه في مركز الحبس على ذمة المحاكمة .

يذكر أن ويلان (49 عامًا) تم اعتقاله في موسكو بينما كان بحوزته أسرار خاصة بالدولة الروسية حسبما زعمت السلطات هناك. ولم يتم الإعلان سوى عن القليل من التفاصيل.

وتقول أسرة ويلان، وهو جندي سابق بالبحرية وكان يعمل لصالح شركة "بورج وارنر" الأمريكية لتوريد قطع غيار السيارات، إنه كان في روسيا لحضور حفل زفاف أحد الأصدقاء.