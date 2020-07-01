الصحف السعودية تهتم بالأزمة السورية واليمنية والتدخل الإيراني لزعزعة الاستقرار

أبرزت الصحف السعودية، اليوم الأربعاء، العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وركزت على الأزمات التي تواجه الدول العربية والتدخل في شأنها الداخلي، والسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في مواجهة ودعم الأزمات المتفجرة على خارطة الأمة والعالم.

فتحدثت صحيفة "البلاد" اليوم عن تأكيد موقف السعودية الواضح من الأزمة في سوريا بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسار (جنيف1) فيما لا زالت إيران تشكل خطراً كبيراً على مستقبل سوريا وهويتها، ودعمها للحل السياسي في اليمن فيتطلب دورا أكثر فاعلية من المجتمع الدولي لوضع حد للتدخل الإيراني السافر وإجبار ميليشيا الحوثي الانقلابية على التجاوب مع الجهود السياسية الأممية لإنهاء الأزمة، ومن أجل ذلك تواصل المملكة جهودها مع الأمم المتحدة ومنظماتها السياسية والحقوقية لمعالجة تلك القضايا، وتأكيدها على ضرورة احترام القوانين والأعراف الدولية بأبعادها الأخلاقية لتعزيز السلم والأمن في هذه المنطقة والعالم.

ومن جهتها، تناولت صحيفة "الرياض" تحت عنوان "الخطوة الأولى" ما دعت إليه المملكة العربية السعودية من حل سلمي للأزمة السورية، وأن الحل السياسي هو الحل الأوحد للخروج من هذه الأزمة التي طال أمدها دون الوصول إلى نتائج قد تؤدي إلى حلها وصولاً إلى نهايتها، ولا بديل عنه وإلا فالأزمة مرشحة إلى الاستمرار، وسيدفع الشعب السوري ثمن استمرارها من دماء أبنائه ومن عودة الأمن والاستقرار إليها.

وأضافت أن الوضع في سوريا لن يستقيم طالما كانت إيران بمخططاتها وبميليشياتها موجودة على الأراضي السورية، فإيران لا تريد الخير لا لسوريا ولا للشعب السوري، وإنما تريد تنفيذ مشروعها الإقليمي، فهي ليست جزءاً من الحل، بل هي أساس المشكلة، وإذا كان المجتمع الدولي عازماً على بدء المسار السياسي لحل الأزمة السورية فعليه أن يُخرج كل ما هو إيراني من سوريا كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح.

ومن جانبها، فقد أوضحت صحيفة اليوم السعودية في افتتاحيتها تحت عنوان "الموقف الدولي من جرائم النظام الإيراني) سلوك النظام الإيراني في المنطقة والذي يهدف لزعزعة الأمن والاستقرار بغية تنفيذ أجندته الخبيثة وذلك عن طريق أذرعه الإرهابية في كل من اليمن والعراق ولبنان وسوريا، وإصراره على تزويدهم بالدعم والأسلحة اللازمة للمضي في ارتكاب المزيد من الجرائم في حق الإنسانية، وخرق كل الأعراف الدولية، بات يشكل التحدي المشترك ليس فقط لدول المنطقة بل لدول العالـم التي تدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى أن هذا النظام يعتبر فاقدا لكل أهلية تجعله جزءا طبيعيا من المجتمع الدولي، بل إنه الداعم الأول للإرهاب.

وأشارت إلى تأكيد ذلك من خلال كلمة وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمشاركة الممثل الأمريكي الخاص بشؤون إيران وكبير مستشاري السياسات لوزير الخارجية الأمريكي براين هوك يوم أمس الأول، الذي أوضح فيها أن المملكة تعمل مع الولايات المتحدة لمنع إيران من تصدير الأسلـحة، وحثه المجتمع الدولي على تمديد حظر بيع الأسلحة لإيران، وأن إيران تسعى لتقديم الأسلحة للمنظمات الإرهابية رغم وجود الحظر.

وأبرزت ما تحدث عنه المسؤول الأمريكي موضحا الموقف الأمريكي وما يتجانس معه من إدانة أعضاء مجلس الأمن الدولي للغارات التي تشنها الطائرات بدون طيار والهجمات الصاروخية التي استهدفت مؤخرا المملكة العربية الـسعودية، وتجديد تأييدهم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للوقف الفوري للأعمال العدائية والتشديد على دعمهم الثابت لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار على الصعيد الـوطني، والتدابير الإنسانية والاقتصادية الأخرى الرامية لاستئناف عملية سياسية شاملة في اليمن يشرف عليها اليمنيون بأنفسهم.